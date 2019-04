Kaks kohta köögis, kuhu koduomanike silmad koristamise käigus reeglina ei ulatu

Millal oli viimane kord, mil sa oma köögikappide alla vaatasid? Ja millal viimati laeni ulatuva külmiku pealset pinda kontrollisid? Justnimelt need kaks kohta kipuvad koduomanikel oma kööke kraamides kõige suurema tõenäosusega kahe silma vahele jääma.

Iganädalase koristuskuuri käigus võibki kõik, mis otseselt silme all pole, inimesel märkamata jääda. Nädalast-nädalasse korduv koristuspraktika kulmineerub aga teatud ajahetkel sellega, et peab tähelepanuta jäänud kohad tagantjärele suure vaevaga taas korda lööma. Lisaks võivad kappide all redutavad tolmurullid ning ajapikku kolooniaid moodustanud bakterid inimese tervisele korraliku põntsu panna.