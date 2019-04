«Troonide mäng» on algatanud väga kummalise trendi sisekujunduses

Nii mõnedki «Troonide mängu» andunud fännid on leidnud, et miks mitte kujundada ka oma koju sarjast tuntud troon. Kuna raske on leida kohta, kuhu see sobiks, on tuldud mõttele kaks asja omavahel ühendada: seinakleebise abil kujundatakse troon oma tualetipotist, vahendab House Beautiful.