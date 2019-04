Aastaid põlu all olnud värvitoon pürgib rambivalgusesse tagasi

Pantone'i värviinstituudi kevadiste trendide seast leiab samuti vähemalt kaks beeži varjundit. Asjatundjate sõnul avaldab beež kõige enam mõju kontrastsete ja jõuliste värvide kõrval. Siinkohal tuleb kindlasti jälgida, et beež pilkupüüdvate värvide varju ei jääks, vaid tooks need vastupidi enese kõrval just rohkem esile.