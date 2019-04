Tallinnas toimub täna Balti Elamumajanduse Konverents

Sellepärast on Jaadla sõnul kõige olulisem otsida võimalusi taskukohase, samas energiasäästliku ja kaasaegse eluaseme saamiseks. «Eestis on kindlasti renoveerimisel ülioluline roll. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ruutmeetri kohta suurem ning kodumajapidamised kulutavad ligi 45 protsenti kogu energiabilansist – renoveerimine on praegu turul olevatest odavaim võimalus energiasäästuks,» nentis Jaadla. Tema sõnul tuleb aga renoveerimise puhul kaaluda innovatiivset lähenemist, nagu näiteks hoonete energiatõhususe suurendamisele suunatud projektid, võttes eesmärgiks liginullenergiahooned või siis renoveerimine tehases eelvalmistatud moodulpaneelidega, mis tagavad kõrge ehituskvaliteedi ning lühendavad oluliselt ehitusprotsessi objektil. «Oluline on, et innovatsioonist saadav kasu jõuaks iga korteriühistu ja korteriomanikuni,» märkis Jaadla.