Kevad viibib: suurepärane soodne nipp, kuidas kasvuhoone kütmata soojaks saada

Siinkohal tuleb appi õrnade saadetiste pakkimiseks mõeldud mullikile, mida saab igast pakendikeskusest üsna hea hinnaga soetada. Kile on üsna vastupidav, tegemist on soodsa ja kestva lahendusega, mida pealegi lihtne paigaldada, kirjutab portaal The Spruce.

Nagu arvata võib, ei nõua kile paigaldamine muud kunsti, kui vaid tuleb hankida sobiv kogus materjali ja leida parim lahendus selle paigaldamiseks. Hästi sobivad klambrid või teip. Kilega tuleb ideaalis katta kogu kasvuhoone, aga efekti annab ka, kui katta küljed ja katus vooderdamata jätta.

Aiapidaja Terje ütleb, et tema kasvuhoone on sääraselt vooderdatud olnud nädala ja kuna ta on hoolas kasvuhoone temperatuuri jälgija, võib ta kinnitada, et pisut on see öist temperatuuri kergitanud küll. «Aga hea efekti annab see praeguse õhusoojusega ikka ainult siis, kui päeval päikest ka paistab, nii et päris külmaõrnaid taimi ma veel kasvuhoonesse viima ei kipu,» räägib ta.

Samas on naine veendunud, et varajaste viljade seemned, mis ei vaja idanemiseks väga kõrgeid temperatuure, aitab kiletamine kindlasti kiiremini arenema. Nii usub Terje, et näiteks redist saab ta tänu kilele kindlasti varem kui muidu saanud oleks.