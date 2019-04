Tundlik teema: kas üürileandja tegelikult ikkagi peaks lemmikloomi üürikorterisse lubama?

On tavaline, et üürileandjad ei armasta loomi ja lapsi, vähemalt mitte üürileantavas korteris. Koduloomad võivad kehva hooldamise puhul jätta ruumidesse spetsiifilise lõhna, samuti võivad nad mööblit lõhkuda, seinu lõhkuda või määrida. Omaette teema on allergia. Pole sugugi midagi erilist, kui allergikust potentsiaalne üürnik otsustab vaevusi kartes korterit üürile mitte võtta, sest eelmisel üürnikul on olnud koduloom.