Tüüpiline möödapanek, mida innukad aiapidajad kurkide kasvatamisel tegema kipuvad

Algajad aiapidajad kipuvad just kurgitaimede ettekasvatamisel tegema ühe vea, mis saab saatuslikuks ja viib kurgikasvatuse ebaõnnestumiseni, vahendab The Sprue.

Nimelt on viimastel aastatel jõudsalt levima hakanud trend, et kurgitaimi ei kasvatata ette toas, vaid külvatakse seemned otse kasvukohale. See tähendab aga seda, et tihti pannakse seemned mulda liiga vara, kuna jälgitakse kalendreid ja soovitusi, mida Eestisse üle võtta ei saa.

Reegel on, et kurke, mis on väga külmaõrnad taimed, võib otse kasvukohale külvata kaks nädalat pärast viimast öökülma, kui on enam-vähem kindel, et rohkem suurt külma ei tee ka. Ja veelgi täpsem juhis: muld peab olema vähemasti 21 kraadini soojenenud, et sinna kurgiseemneid külvata võiks.