Maakler annab nõu: 5 kasulikku nippi, mille abil kommunaalkulusid kärpida

«Vann on pigem luksusasi ja väga suur veeraiskaja. Tallinna Vesi on välja arvutanud et vannis käies kulub ligi kolm korda rohkem vett kui duši all pestes,» märgib Koot. Jooksev vesi on kulu, minutis voolab kraanist keskmiselt 15 liitrit vett, mistõttu ei tasu kraani niisama jooksma jätta.