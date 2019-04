Algav hooaeg toob endaga huvitavaid trende aiamööblivalikus

Loodussõbralik mööbel

Disainerid üle maailma juhivad üha enam tähelepanu, et mööbel peab olema valmistatud taaskasutavatest materjalidest, pidades silmas loodust ja jätkusuutlikkust. «Seda trendi kasutatakse kõige sagedamini just välimööbli puhul, valmistades seda näiteks taaskasutatavast plastist. Suured mööblitootjad investeerivad teadustöösse, et luua uusi välimööbli lahendusi, mis on keskkonnasõbralikumad, samal ajal veekindlad ja välitingimustes vastupidavad,» sõnas Kaup24 veebipoe ekspert ja sisekujundaja Inese Oboleviča.

Mööbel, mis loob hubasuse ja mugavuse

Selleks, et tunda end võimalikult mugavalt, lõõgastudes oma toas, aias või terrassil, on oluline arvestada mööbli füüsiliste omadustega. «Selle aasta mööblitrendid soosivad rahu ja lõõgastumist. Aia- ja välimööbel peab olema mugav, looma hubasust nii, et ainuüksi seda vaadates soovid pikali heita, istuda ja rahu nautida. Väga hea näide on rippuvad toolid ja võrkkiiged, mida saab täiendada hooajalistes värvides pehmete patjadega maksimaalse mugavuse saamiseks,» jagas sisekujundaja soovitusi.

Pehmust ja uudsust soovitatakse ka senisele välimööblile lisada – täienda suvemööblit suuremate-pehmemate patjadega, heitliku ilma kaitseks varu lähedusse suured ja veekindlad vihmavarjud, mis on funktsionaalsed, sest pakuvad kaitset ka kuuma päikese eest.

FOTO: Tootja foto

Lihtsus ja funktsionaalsus

Pehmuse ja hubasuse kõrval domineerib sellel aastal Oboleviča sõnul ka lihtsus ja funktsionaalsus. «Funktsionaalsus on välimööbli valimisel üks tähtsamaid tegureid – mööbel peab olema kasutaja vajadustest lähtuvalt kergesti kaasaskantav ja uue keskkonnaga kohandatav. Kui mööblit tuleb teise kohta viia, peab see olema kergesti kokku pandav ja lihtsasti ladustatav, kuid kui mööbli omadused ei võimalda nende liigutamist, tuleb valida veekindel materjal, et kaitsta materjali kõikvõimalike ilmastikuolude eest,» rõhutas sisedisainer.

Rõhk värvil

Värvitoonidest domineerivad sel aastal eriti heledad ja pilkupüüdvad toonid. Kõige populaarsemad värvid on punane, lilla, sinine ja roheline ning kõik nende varjundid. «Punane värv täidab välisala energiaga, samas kui sinine ja lilla annavad rahu ja tasakaalu. Kui aga ei soovi heledaid värve, saab kindlasti kasutada loomulikke toone - pruuni, halli, musta, ning lisada värve heledates toonides patjade ja kaunistustega,» soovitas kujundaja.

FOTO: Tootja foto

Vanamoodne või vintage mööbel

«Vintage stiil on endiselt populaarne. Juba eelmisel aastal oli vintage mööbel üks välimööbli trende ja sel aastal see trend jätkub. Vanamoodne mööbel lisab aiale alati elegantsust ja võlu. Lisaks on mööbel enamasti roostevabast terasest, mis tähendab, et see võib aias aastaringselt seista,» sõnas Oboleviča.