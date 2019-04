Kas teadsid: akende pesu tasub veel veidi edasi lükata

Pindi Kinnisvarahalduse juhatuse liige Elari Udam ütles, et akende pesemine on traditsiooniliselt osa kevadisest suurpuhastusest, aga kui elanik ei taha tööd varsti korrata, tasuks maja ümbritsevate puude tolmlemine ära oodata ja muidugi ka veenduda, et tänavate suurkoristused on enne tehtud. «Kui täna pesed aknad puhtaks, on kindel, et seda tuleb 6-7 nädala pärast uuesti teha,» selgitas ta.