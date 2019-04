Gaasinäidud kolivad peagi asjade internetti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna eksperdi Rein Vaksi sõnul on gaasikütte valdkond jõudmas järgi elektri valdkonnale, kus kauglugemine on väga edukalt juurutatud.

«Kauglugemise seadmed peavad olema paigas aastaks 2020 ja kauglugemissüsteem hakkab 2021. aastal tööle. Seega on praegu paras aeg seadmete tellimiseks ja igati tervitatav, et tutvustatakse erinevaid kauglugemise võimalusi,» rääkis Vaks.

Levikomi teenuste juhi Kuno Peegi sõnul võimaldaks uus võrgutehnoloogia mugavat infoedastust kõikides gaasikütte tarbimise etappides kuni lõppkasutajani välja. «Gaasiküttevõrgu teenusepakkujatel ja valdkonna reguleerijatel on keeruline orienteeruda erinevate operaatorite ja seadmetootjate lahenduste vahel, mistõttu on igati praktiline, et ühenduse pakkuja võtab initsiatiivi. Meie teame hästi, kelle seade millise andmeedastuse standardiga kokku käib ja millises asukohas need on kasutatavad,» rääkis Peek.