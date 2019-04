Fotod: Kristiine nõukaaegses paneelikas on müüa eriti äge kaasaegne kodu

Korter asub paneelmaja kolmandal korrusel. Korteris on avar koridor, vannituba, suur magamistuba walk-in garderoobiga, elutuba, avatud planeeringuga köök ja väike külalistetuba-kontor.

Köök on varustatud eritellimusel valmistatud modernse köögimööbli ja integreeritava tehnikaga. Magamistoas on suur voodi ja mahukas walk-in garderoob riiulite ning suure peegliga. Magamistoast pääseb lõunapäikeselisele renoveeritud rõdule, kus soojemal hommikul saab nautida kohvi. Elutoas on stiilne diivan, kaks diivanilauda ja sisseehitatud TV-riiulid.