Väga levinud viga, mida inimesed kasvuhoone kasutamisel teadmatusest teevad

Väga suur viga, mida paljud kasvuhooneomanikud tegema kipuvad, on temperatuuri jälgimise unustamine , vahendab portaal EarthEasy. Seda peaks jälgima igapäevaselt, aga sageli puudub kasvuhoones termomeeter täielikult ja inimesed ei pööra tähelepanu, kui palju seal sooja on.

Suvel peaks kasvuhoones päevasel ajal olema 23-29 kraadi sooja ja öösel kõige vähem 15 kraadi. Arvatakse, et temperatuuri pole ise võimalik kontrollida, aga see on väärarusaam: korraliku niiskustaseme ja ventilatsiooni abil on võimalik seda märkimisväärselt kohendada.