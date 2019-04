Fotod: Tallinnas müüdav paneelmajakorter peidab väga huvitavat sisekujundust

Korteri koosseisu kuulub köök, elutuba, kaks magamistuba, üks läbikäidav tuba, WC ja vannituba. Magamistoast on ka pääs rõdule. Kõik ruumid on sisustatud väga klassikalises ja pisut raskepärases stiilis.

Uuele omanikule jääb kogu sisustust ja tehnika - väidetavalt on tegu väga kvaliteetsete esemetega. Köögis on olemas köögimööbel ja -tehnika. Nii magamistoas kui ka vahetoas on mahukad kapid asjade mugavaks paigutamiseks.

Maja on üheksakorruseline ja osaliselt renoveeritud. Majal on soojustatud otsaseinad, rõdud on korda tehtud. Trepikoda on lukus. Maja ees on aiaga piiratud parkimisplats maja elanikele.