Ostujuht: soeta õrna eesti disaini oma kevadisse kodusse

Karmen Saati klaas Visand

FOTO: Karmen Saat

Hind 115 €

Osta siit: Eesti Disaini Maja

Klaas, nagu nimigi ütleb, sündis ühest kiiruga joonistatud visandist. Tulemus sai aga nii hea, et esialgsest kritseldusest sündis toode ise. Iga Visandi klaas on käsitsi puhutud ja seetõttu pole kaht täpselt ühesugust klaasi kindlasti võimalik leida.

Hyti vaagen Lunaria

FOTO: Hyt

Hind 110 €

Osta siit: Eesti Disaini Maja

Vaagen Lunaria on inspireeritud samanimelisest lillest, mis tuttav Eesti vanadest taluaedadest, täpsemalt seemnekupardest – nagu on omanäoline ja kordumatu iga kuukressi kupar, on seda Lunaria vaagnad. Värvidest on saada halli ja lõheroosat.

Maile Grünbergi hobune Fox

FOTO: Maile Grünberg

Hind 249 €

Osta siit: Eesti Disaini Maja

Pikaajalise kogemusega disainer Maile Grünberg on loonud hobuse, mida saab tellida nii ratastel kui ka kiikfunktsiooniga. Tegu on suurepärase meelelahutusega lastele, mis on samas tore sisekujunduselement. Saab valida erinevate värvitoonide vahel.

Tipitiri betoonist küünlaalused

FOTO: Tipitiri

Hind 20 €

Osta siit: Osta.ee Eesti disaini pood

Väga kaunis käsitsi valatud betoonist õueküünla alus, mis sobib suurepäraselt välikööki, terrassile või mujale õue aiapidude ilmestamiseks. Aluse põhja all on kumminupud, mis alust paremini paigal hoiavad. Komplektis on kaasas kaks Hansa Candle Milli küünalt.

Tarmeko diivan Kides

FOTO: Tarmeko

Hind 990 €

Osta siit: Tarmeko e-pood

Kides toob koju värsket põhjamaist stiili. Saadaval on kaks versiooni: kaheistmeline diivan ja nurgadiivan. Diivanil on väga kohev iste ja seljatugi, tänu detailsele õmblusele ja laiale kangavalikule sünnib elegantne mudel, mida on samas väga mugav kasutada.

Woodmani kummut Avon

FOTO: Woodman

Hind 459 €

Osta siit: Furgner

Lisaks ilusale disainile pakub kummut olulisi ja funktsionaalseid säilitamisvõimalusi. Kummuti korpus on valmistatud tammespooniga mööbliplaadist, jalad tamme täispuidust ja lükanduks värvitud melamiinplaadist. Sobib suurepäraselt ka telerialuseks.

Softrendi diivanilaud Kuubik L

FOTO: Softrend

Hind 250 €

Osta siit: Softrend

Softrendi laua hoolikalt valitud värvilaik annab interjöörile elu ja iseloomu ning püüab kahtlemata kodus pilku. Kuubik lisab stiili igale elamisele. Valida saab värvide, raamide ja plaatide vahel, et luua täpselt endale sobiv diivanilaud.

Stencilit seinašabloon Kiil

FOTO: Stencilit

Hind 19 €

Osta siit: Stencilit