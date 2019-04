Kinnisvaraportaal: maalappide hinnamuutuse skaala kõigub ühest äärmusest teise

Nii sama kindlalt nagu enamuses Harjumaa valdades on maade müügipakkumisi portaalis KV.EE vähemaks jäänud, on kasvanud nende eest küsitav hind. Maade müügipakkumiste aastase hinnamuutuse skaala kõigub negatiivsest äärmusest positiivsesse. See tähendab, et näeme mitmekümneprotsendilisi hinnamuutusi nii üles kui alla.

Sellised hinnamuutused on osalt tingitud pakkumiste struktuurist ehk asjaolust, et käesoleva aasta pakkumised portaalis KV.EE on nii oma suuruse, asukoha kui kvaliteedi poolest aastatagusest erinevad. Teine põhjus, mis samuti hindu kergitanud on, seisneb aga kinnisvaramüüjate hinnaootuses, mis on aastatagusest märksa kõrgemal.

Hindu kergitatakse lootuses leida mitte kõige nutikam ostja. Tegelikkuses on aga turu tasemest oluliselt kõrgema hinna tulemus see, et tehing jääb ära.