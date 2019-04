Fotod: Tallinnas on müüa erilise kujundusega korter, mis merele haruldaselt lähedal

Pirital on müüa 2010. aastal ehitatud majas uus neljatoaline korter, mis ideaalne perele, kes hindab mere ja metsa ning terviseradade lähedust. Just mere lähedus on selle kodu puhul haruldane: supelrannani on kõigest sada meetrit.

FOTO: KV.EE

Korterisse on eraldi sissepääs, selles on kaks eraldi vannituba ja tualettruumi, tubades on mahukad garderoobikapid ja palju päevavalgust. Korteri juurde kuulub 15-ruutmeetrine rõdu ja 80-ruutmeetrine terrass.

Korter paikneb Pirita-Merivälja teest mere pool ja on kahetasapinnaline. Esimesel korrusel on esik ja välisriiete garderoob. Ülejäänud ruumid jäävad teisele korrusele. Köök on avatud planeeringuga, korterit iseloomustab väga omapärane arhitektuur, millest tulenevalt nii mõnedki siseseinad on kumerad.

Hoolimata sellest, et maja on valminud juba 2010. aastal, on korter täiesti uus ja sees ei ole selles elatud. Majas on kokku vaid neli korterit, nii et elu on väga privaatne. Naabritega ühine on kogu elamises vaid üks sein.​

