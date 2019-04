Foto: internet ütleb, et see on kõige koledam elutuba, mida kunagi nähtud

Oma kodu kujundamisel võib mõistagi fantaasia vabalt lendu lasta ja kujundada eluruumid selliseks, et eelkõige iseendal seal hea olla oleks. Ainuke häda, et kui sisekujundus saab liiga silmatorkavalt erinev, võib hiljem olla raskusi kodu müümisega.

Ilmekaks näiteks on see elutuba siin, mille foto on pärit ühest kinnisvarakuulutusest.

A post shared by Kimona HansonAmoah,MBA🗝Realtor (@humblednfavoredrealtor) on Sep 19, 2018 at 7:00pm PDT

Ütleme nii, et on olemas avatud planeeringud ja siis on olemas liiga avatud planeeringud: fotol kujutatu on kindlasti viimaste hulgast.