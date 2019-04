Selgub, kuidas Eesti pangad tegelikult remondilaenu annavad

LHV arvutab intressi laenujäägilt, mitte kogu laenusummalt. See tähendab, et intressimaksed vähenevad iga kuu, sest laenujääk väheneb. Kogu krediidisumma ennetähtaegne tagastamine on tasuta ning vajaduse korral saab võtta maksepuhkust.

Varakindlustuste kohustust ei ole, kuid kliendil on võimalik sõlmida laenukindlustus, mis tagab, et võimalike ootamatuste korral ei jää klient laenu tasumisega hätta.

Kindlustus aitab järgmiste juhtumite korral:

töötuks jäämine, st töölepingu või avaliku teenistuse lepingu lõpetamine tööandja poolt kindlustatust sõltumatul põhjusel või kindlustatu terviseseisundi tõttu;

ajutine töövõimetus, st töövõimetusleht, mis kehtib üle 30 päeva;

püsiv töövõimetus, st töövõimetusleht, mis kehtib üle 30 päeva;

surmajuhtum, st laenukohustus ei jää pärijate kanda.

Ka Kiisel kinnitab, et remondiks laenu võttes ei ole vaja pangale saata fotosid remonditavast objektist, samuti ei pea esitama ehitusprojekti ning kui tööd on lõpetatud, ei pea pangale saatma tõenduseks fotosid, et laenuraha eest tõesti remonti tehti.

Varjatud kulusid ja imepisikeses kirjas klausleid ei ole, kuid alati tasub väga täpselt tutvuda tarbijakrediidi infolehega, kus on kõik kulukomponendid eraldi välja toodud. Otsuse tegemisel tasub lähtuda laenu kogukulust ja eritingimustest, mis on kliendile soodsamad (näiteks tasuta lepingu ennetähtaegne lõpetamine), paneb Kiisel laenu taotlejatele südamele.

Maksimaalne laenusumma kuni 20 000 eurot

Intress on alates 9,9% aastas laenujäägilt

Laenuperiood kuni 6 aastat

SWEDBANK

Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Triin Jalakas selgitab, et olenevalt planeeritavate parendustööde ulatusest (ning kliendi soovidest ja võimalustest) võib kodu renoveerimise või remondi finantseerimiseks sobida väikelaen, kodu väikelaen või kodukapitalilaen. Esimesed kaks on tagatiseta laenud ja viimane on laen kinnisvara tagatisel.

Kui on plaanis teha suuremat remonti või kodu vajab põhjalikku renoveerimist, siis võib sobida kodu väikelaen või kodukapitalilaen. Kodu väikelaenu näol on tegu tagatiseta laenuga, seega on selle intress kõrgem kui kodukapitalilaenu puhul. Samas tuleb kodukapitalilaenu võtmisel arvestada sellega, et laenu saamiseks on vaja tagatist ning tehinguga kaasnevad hüpoteegi seadmisega seotud kulud. Need kaks lahendust võivad sobida ka näiteks odavama korteri, suvila, maatüki, parkimiskoha või garaaži ostuks. Väikelaenuga saab teostada väiksemahulist remonti, sisustada kodu, värskendada terrassi jmt. Samuti võib laenu võtta nii sisustamiseks kui ka tehnika välja vahetamiseks.

Laenu saab taotleda alates 18. eluaastast. Kodu väikelaenu taotlemiseks peab kliendi viimase poole aasta keskmine tõestatud sissetulek olema vähemalt 600 eurot, väikelaenu jaoks 490 eurot ja kodukapitalilaenu puhul 700 eurot. Kahekesi laenu võttes peavad laenusaajad olema ühe leibkonna liikmed ja nende viimase poole aasta keskmine sissetulek peab olema kokku vähemalt 950 eurot kuus.