Fotod: Võrtsjärve ääres pakutakse imetabast talukompleksi müügiks

Hooned asuvad kolmel kõrghaljastusega kinnistul ning neid müüakse koos. Ehitised on valdavalt palgist ning elumaja sisedisainis on kasutatud ainulaadseid ajaloolisi elemente.

Hoole ja armastusega hoitud peahoone esimesel korrusel on avarad ruumid koos köögi, magamistoa, sauna ning tehnoruumiga. Teiselt korruselt leiab ühe eesruumiga toa. Ülejäänud osa teisest korrusest on võimalik enda äranägemise järgi välja ehitada.

Kaks väiksemat suvemaja on kerkinud aastatel 2008 ja 2009. Suvila tüüpi majades on esimesel korrusel elutuba-köök ning saun koos duširuumiga. Teisel korrusel on magamisruum. Väikeseid maju on siiani välja üüritud.