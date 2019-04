Õhupuhasti valimisse tasub pettumuse välitmiseks süveneda

Õhupuhasti ehk kubu on kindlasti asi, mida ei tohiks valida esmajoones välimuse järgi. Euronicsi kategooriajuht Martin Soom räägib, et selle valikul tuleb esmalt läbi mõelda, kuhu ja kuidas seda paigutada saab. Järgmine samm oleneb köögimööblist, mis paneb paika, kas kubu saab integreeritav või eraldiseisev. OnOffi turundusjuht Veste Kivipalu sõnab, et kindlasti tuleb arvesse võtta ka köögi suurust ja seda, millist pliiti kasutatakse: näiteks induktsioonplaat tekitab rohkem auru kui tavaline.

Kui see on paigas, tuleb tähelepanu pöörata tehnilistele andmetele: arvestada tuleb energiamärgist, millest oleneb, kui suur elektriröövel seade on. Samuti on väga tähtis tõmbevõimsus, mida mõõdetakse kuupmeetriga tunni kohta. Maksimaalne tõmbevõimsus, näiteks 720 kuupmeetrit tunnis, on kõigil toodetel märgitud.

«Arvestage, et vähemalt kümme õhuvahetust tunnis jaksaks teie uus seade tagada. Ehk kolmemeetrise toakõrguse puhul sobiks mainitud tõmbevõimsusega seade 24-ruutmeetrise või väiksema köögi jaoks,» ütleb Kivipalu.

Et õhupuhastus oleks võimalikult efektiivne, peaks õhupuhasti väljalaskeava seinas olema vähemalt 150-millimeetrise diameetriga. «Selline ava on parim õhupuhastajatele, mille tõmbevõimsus on 300 kuupmeetrit tunnis või rohkem. Kui sellise diameetriga torude paigaldamine pole võimalik, siis soovitame kasutada 120-millimeetrise diameetriga ava, aga kindlasti mitte väiksemat,» ütleb Kivipalu. Kui sellist võimalust ei ole, soovitab ta julgelt eelistada söefiltrisüsteemiga puhastit, mis teeb tööd siseringluses oleva õhuga. Selle suur eelis on täielik vabadus asukohavalikul.

Valikus on mitu lisafunktsiooni

Et mõni võimas õhupuhasti kipub olema väga lärmakas, peaks jälgima mürataset, et see elu segama ei hakkaks. Eriti tähtis on müratase avatud köögis. Kivipalu räägib, et müra tekitab masinat läbiv õhuvool ja mürataseme reguleerimiseks on oluline võimalikult täpne väljalaskeava läbimõõt, aga ka puhtad filtrid. «Alla 55 detsibelli jääv müra ei häiri ja neid seadmeid võib lugeda vaikseteks, aga nende töövõimsus ei pruugi olla piisav,» hoiatab ta. Kui valida puhasti, mille mootori saab paigaldada ventilatsioonitoru tagumisse otsa, saab ka sel moel masina mürataset märkimisväärselt vähendada, aga tuleb põhjalikult mudeleid jälgida: paljude puhul ei ole see võimalik.

Võimalikult efektiivseks tööks peab puhasti olema kindlasti õigesti paigaldatud: elektri- või induktsioonpliidi puhul on kõrgus alates 40 sentimeetrist, aga gaasipliidi puhul peab vahe olema vähemalt 70 sentimeetrit.

«Tasub jälgida ka õhupuhastajate lisafunktsioone, uuemad õhupuhastid juba tunnetavad pliidil küpsetava roa lõhna ja auru ning lähevad automaatselt tööle. Näiteks Electrolux HobtoHood,» ütleb Soom. Kivipalu toob välja Boschi süsteemi Home Connect, mis võimaldab lisaks sellele Wi-Fi kaudu teatud funktsioone seadistada, näiteks valgustust, ning kontrollida filtrite seisukorda.

«Mugavust lisavad näiteks sisse-väljatõmmatav seade, kõrguse reguleerimise võimalus või lisavalgustus,» täiendab Kivipalu.