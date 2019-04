Remondiblogi: lähenev remonditööde valmimise tähtaeg paneb pinged peale

Viie nädala sisse võiks pärast laelaua paigaldust mahtuda ka kõigi seinte krundi ja ühe kihi toonitud värvi alla saamine. See on taaskord töö, mis on puhtalt minu rida, mida saan kenasti üksinda õhtuti pärast tööd ja trenni teha.

September

Samuti üks ainus nädal on meie septembris saadaolev ajaressurss. Reaalsuses ma kardan, et oleme minu ajaplaanist selleks ajaks juba selgelt maha jäänud, aga kui peaks juhtuma ime, siis tegeleks mu elukaaslane septembris sauna puidutöödega, kerise ja lisavidinate paigaldusega ja leiliruumi lava ehitamisega. Oleks tore, kui see saaks tehtud enne kogu korterisse põrandalaua paigaldust, et uut põrandat maksimaalselt säästa. Kui see juhtub hiljem, siis saame hakkama, aga teeme oma elu lihtsalt ise tülikamaks.

Oktoober ja november

Oktoobris võiks asjad tõepoolest olla jõudnud sinnamaani, et saaksime olemasoleva ajaga, mida on tavapärane üks nädal, paigaldatud kogu korteri põrandalauad. See tähendab kõvasti liimimist, puurimist ja kruvimist. Ma kipun arvama, et läheb veidi kauem ja töö venib järgmisesse kuusse, aga suurem osa võiks valmis saada.

Samal ajal kui elukaaslane Eestist ära on, saan mina tegeleda uute põrandate katmisega, et seintele viimane kiht värvi peale kanda. Tahan viimase värvimise jätta nimelt pärast põrandalaua paigaldust, sest laudade paigaldusel võib ikka juhtuda, et mõne seina pihta tuleb mõni kriim või täke, mida parandada on tarvis. Kui seinad on värvitud, saab elektrik tulla kõiki elektripistikuid paigaldama. Ja neid on siin majas ikka palju. See on ilmselt mitme päeva töö, kui isegi mitte terve nädala töö.

Seejärel saan üksinda põrandale viimaste õlivaha kihtide pealekandmisega tegeleda: see on alati minu töö olnud. Pole midagi keerulist, aga lihtsalt ajakulukas kuivamise ootamise tõttu.

Kui põrandad on paigas, saab ära tellida korteri ukse, esikukapi liuguksed ja tuua IKEAst kapile sisu. Samuti saab tasapisi mööblit ja tehnikat ostma hakata: kontorisse, elutuppa, söögituppa ja kööki. Mööbli kokkupanek võib samuti olla minu (hilis)õhtune nokitsemine. Ehk saab mõnel nädalavahetusel ka mõne LEGO-sõbra appi kutsuda. Õnneks on inimesi, kes lausa armastavad IKEA mööbli kokkupanekut.

Detsember

Kui kõik tõepoolest on kulgenud plaanipäraselt, on finišisirge juba käega katsuda ja aasta lõpuni jäänud kaks remondinädalat. Kui põrandad on paigas, saab asuda selle viimase siseukse juurde, mis hetkel nurgas oma aega ootab: vanade restaureeritud uste puhul ei ole see paari tunni, vaid pigem paari päeva töö. Korteri ning trepikoja vahelise uue ukse peame paika saama. Viimase ehituse ja viimistluse valdkonda kuuluva tööna on vaja paigaldada kõik ukse-, akna-, lae- ja põrandaliistud.

Kui aasta lõpus jõuaksime tõepoolest juba köögimööbli ja -tehnika soetamise ning paigalduseni, oleks kõik minu unistused täitunud üle ootuste. Kuna köök tuleb meil IKEAst, pole karta ka kuudepikkust tellimuse täitmise aega. Sellisel juhul oleks meil jõuluks või uueks aastaks kodu valmis. Tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui valmimine venib jaanuarisse-veebruarisse: põhiline, et enne märtsi omadega nii kaugele saame, et dokumentatiooni asju ajama hakata. Mõte jõuluks kojujõudmisest on aga miski, mis mind praegu rohkem kui elevile ajab.

Ma olen jätkuvalt selle plaani osas äärmiselt skeptiline, aga olgu me neetud, kui me vähemalt ei ürita. Jaguks vaid nobedaid näppe, rohkelt õnne, vähe jamasid ja palju töötahet.