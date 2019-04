Sisustusapsakas, mis sisekujundajail sinu kodu juures kohemaid silma jääb

Johanna Gainesi ja tema abikaasa silmad on aastate jooksul nii mõndagi näinud. Renoveerimis- ning remondisaadete juhi sõnul on aga üks laialtlevinud kitsaskoht, mis väga paljudel koduomanikel reeglina kahe silma vahele jääb.

Üleliigsed, omavahel seosetud, esemed riiulitel-kappidel on Gainesi sõnul esimeseks märgiks sellest, et inimesed ei ole kodu sisustamisesse kuigi tõsiselt suhtunud.

«Mõnikord inimesed ei näe oma eluruumi terviklikku pilti, kuna neil on liiga palju asju. Või on nad just kolinud ja kiirustades kogu komplekti kokku pannud,» ütles Gaines väljaandele domino.com. Gainesi sõnul ei ole kiirustades sisustatud eluruum kuigi elutruu ning kaugel autentsusest, omapärast. Selle asemel soovitab ta kasvõi hetkeks aeg maha võtta ning teha oma sisustusprotsessis veidi teadlikumaid valikuid. «Kõike ei pea letile laduma. Olge oma valikutes teadlikumad ja sihikindlamad,» rõhutas Gaines.