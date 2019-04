Fotod: raske uskuda, et see kodu asub tavalises nõukaaegses paneelikas

Läbi maja planeeringuga kodu 1970. aastal ehitatud kortermajas on sisustatud ääramiselt kaasaegselt ja koosneb avatud köögist, elutoast, kahest magamistoast ja tualettruum-vannitoast.

Korteris on mahukas seinakapp, suurema magamistoa juurde kuulub avar rõdu, mida praegu renoveeritakse. Esikust pääseb köögiga ühendatud elutuppa, köök on väga nutikalt ümber kujundatud ja sinna on mahutatud kõik eluks vajalik.