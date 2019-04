Puust ja punaseks: kõik, mis kasvuhoone valimisel läbi mõelda tuleb

Uue kasvuhoone valimiseks on paras aeg just varakevadel, ja nagu ikka, algab kõik planeerimisest, ütleb kasvuhooneid müütava ettevõtte Vitavia esindaja Marge Laan. Ideaalis võiks põhilise istutamishooaja alguseks kõik juba tehtud olla, nii et kui praegu kärmelt tegutseda, jõuab veel õigeks ajaks valmis.