Hobiaednikest tomatikasvatajad teevad väga sageli ühe suure vea

Hobiaednike puhul, kirjutab portaal The Spruce, pole reeglina probleemiks taimede hooletusse jätmine, vaid, vastupidi, nende ülehooldamine. Peamine viga, mida profieaednik Zoe White´i sõnul tegema kiputakse, on taimede ülekastmine.

«Inimesed on veendunud, et tomat vajab iga päev korralikult vett, ikka kastekannutäite kaupa. Tegelikult pole see sugugi tõsi: muld olgu enne uut kastmist peaaegu kuiv,» juhendab ta.