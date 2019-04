Koju koristajat palgates korralda kindlasti eelkohtumine

Päris esimest ettejuhtuvat inimest oma koju aga kindlasti toimetama lubada ei tasuks. Merike Veider koristusteenuseid pakkuvast ettevõttest Timerita ütleb, et kõige kindlam head tegijat leida on alati tutvusringkonnas maad kuulata: kui keegi on teenust juba tellinud ja rahule jäänud, võib sama inimest üsna muretult usaldada. Veider ütleb, et näiteks nende firma poole pöördutakse sageli just seepärast, et mõni tuttav on soovitanud.

Kui sel moel aga kedagi leida ei õnnestu, soovitab Veider uurida kodulehti ja võtta eelnev pakkumine. Tähelepanu soovitab ta pöörata sellele, et paljud suured firmad eraisikutele teenuseid ei paku.

«Pakkumise koostamiseks tuleb kirja panna, mida soovitakse. Akende pesu puhul tuleb kindlasti märkida, kas akende kõik ruudud käivad sissepoole lahti, kas köök vajab koristamist, samuti külmkapid, ahjud, pliidid; millised toad, kas puhastada ka liistud, lambid ja nii edasi,» räägib ta. Nii saab teenusepakkuja ettekujutuse, mis tööd on vaja teha, ja koostab selle põhjal võimalikult täpse hinnapakkumise.

Tiia Laul ettevõttest Ökokoristus sõnab, et neil on klientidele kujunenud välja teatud küsimuste plokk, mis teenusehuvilisele saadetakse. «Kui ta vastab, saame täpsema ettekujutuse, mis mahus ja missugust suurpuhastust ta soovib. Küsimustele vastamine annab ka kliendile võimaluse soovitud tööd täpsemalt läbi mõelda ja kaardistada, mida on mõistlik ise teha (kappide sisekoristus, asjade sorteerimine) ning mida teenusena tellida,» räägib Laul.

Eelkohtumine on vajalik

Enne kui suurpuhastuse päev kätte jõuab, soovitab Veider kindlasti teenusepakkujaga kohtuda. «Kodu on väga isiklik ja seetõttu on kohtuda vaja. Kui oleksin klient, siis ma ei telliks ilma kohtamata kedagi,» sõnab ta. Professionaali sõnul on väga tähtis saada enne ülevaade, mis seisus on korter või maja, sest sellest sõltub koristuse aeg ja töö hind.

Kindlasti ei maksa tema sõnul kasutada ka pakkujaid, kes lasevad veebis broneerida aja ja teha ettemaksu, ilma täpsetes töödes kokkugi leppimata. «Mitu klienti on rääkinud, et on nii tellinud ja saanud väga viletsa teenuse. Et aga raha on makstud, kuskil ei ole kirjas, mis teenust ootasid ja saama pidid, pole pärast midagi vaidlustada,» hoiatab ta. Objekti ülevaatamine ei maksa Veideri sõnul enamasti midagi, sest kodukoristust pakkuvad väiksemad firmad on sageli kohalikud.