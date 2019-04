Fotod: see on tõenäoliselt kõige nutikamalt sisustatud tuba, mida kunagi näinud oled

Tegemist on suurepärase lahendusega Euroopa vanematesse väiksematesse korteritesse, kus sageli on vaja ühte ruumi ära mahutada mitme toa funktsioonid. Siin on näiteks 28 ruutmeetrile ära mahutatud kolme toa ülesanded.

Tänu sellele, et üks tuba täidab ära mitme toa funktsioonid, on köögil ja vannitoal rohkem ruumi ja nende kasutamine on korteris elavatele inimestele mugavam, seal ei tulnud kogu elu nii kokku suruda ja korteri kasutamine üleüldiselt on vähem ahistav.