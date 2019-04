Fotod: Tallinnas on müügile tulnud linna kõige parema vaatega kodu

UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv Tallinna vanalinn on maailmas unikaalne oma terviklikkuse poolest – siin on säilinud kõige olulisemad esindus- ja sakraalhooned, kaupmeeste majad ning selle südameks on kindlasti Raekoja plats.

Just siin on müügile tulnud korter, mille akendest saab iga päev raekoda imetleda. Tegemist on haruldase pakkumisega, sest paljudes Raekoja platsi äärsetes hoonetes on tänaseks koha sisse võtnud erinevad asutused alustades restoranidest lõpetades hotellide ja galeriidega.