Kui seadus on üürniku poolt: ekspert annab nõu, kuidas pahatahtlikust üürnikust vabaneda

Kõige enam tekib probleeme siis, kui eeltöö korteri väljaüürimisel on kas tegemata jäänud või on üürisuhe korrektselt vormistamata. Õigusabikulude kindlustuse statistikast on selgelt näha, et üürileandjad on üha enam hädas pahatahtlike üürnikega, mitte vastupidi.

Detailne leping

Kui üürihuviline on leitud, tuleks enne lepingu vormistamist paluda potentsiaalsel üürnikul esitada enda maksehäirete raport, millele lisaks võiks kontrollida üürniku andmeid ID-kaardi või passi alusel ning panna isikukood, dokumendi number ja muu info üürilepingusse kirja.

Sõlmida tuleb kirjalik üürileping, kus on täpselt kirjas poolte kohustused, üürimakse suurus ja maksetähtaeg ning kommunaalmaksetega seonduv. Leping on soovitav sõlmida tähtajalisena ilma automaatse pikenemiseta. Vaidluste vältimiseks tuleb võtmete üleandmisel sõlmida üleandmise-vastuvõtmise akt, mis peaks sisaldama korteri seisukorra kirjeldust koos fotodega, sisustuse loetelu ning mõõdikute näite.

Rahaline ettevalmistus

Kindlasti tuleks üürimakseid küsida igakuiselt ja ettemaksuna, vastasel juhul võib viimase kuu üür kergesti saamata jääda. Kommunaalmaksete osas soovitab Kalvet hoida jäme ots enda käes. «Laske kõikvõimalikud arved saata enda e-postile ning tasuge need ise, lisades kommunaalmaksed üürisummale. Kui kommunaalmaksete tasumine on jäänud üürniku hooleks, pole harvad juhtumid, kus üürnik seda ei tee ning hiljem tuleb võlg koos viivistega tasuda omanikul,» seletas ta. Üürnikult tagantjärele selle võla kättesaamine on küll võimalik, ent reeglina tülikas ja ajamahukas.

Seadus on üürniku poolel

Kui aga üürnik on tõeliselt pahatahtlik ja salakaval, võib temast vabanemine Kalveti sõnul tõeliseks katsumuseks kujuneda. «Kindlasti ei soovita omakohtu teel asju lahendada – on ette tulnud olukordi, kus liiga jõuline tegutsemine päädib üürileandja enda kriminaalkorras süüdimõistmisega ebaseadusliku väljatõstmise tunnustel,» hoiatas Kalvet.

Võimalused terroriseeriv üürnik politsei abil välja visata on samuti suhteliselt piiratud, kuna enamasti on tegemist tsiviilvaidlusega, mille lahendamisega politsei tegeleda ei saa. Tsiviilvaidlus eeldab nimelt kohtu poole pöördumist, kohtuvaidlused võivad aga teadagi lausa aastaid kesta. «Alles pärast jõustunud kohtuotsust saab kohtutäiturilt paluda abi üürnikust vabanemisel ja võla kättesaamisel, kui viimane kohtuotsuse kättesaamisel seda ise pole täitma asunud, nentis Kalvet.

Kas tõesti võib loata võõras korteris elada?

Kui tähtajaline üürileping on lõppenud, võib siiski üritada politsei abil pahatahtlik üürnik kodust välja visata. Nimelt kirjeldab karistusseadustiku paragrahv 266 valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseaduslikku tungimist või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseaduslikku täitmata jätmist. «Kui õnnestub tõestada, et üürniku käitumises on süüteo koosseis olemas, võib teda oodata kuni 1200-eurone trahv või arest,» selgitas Kalvet. Enne politseisse pöördumist tuleb aga valmis panna korteri omandiõigust, üürisuhte lõppemist ja seadusliku lahkumisnõude eiramist käsitlev dokumentatsioon. Paha ei tee ka mõnelt juristilt abi palumine.