Vaata ette: sambla koduaiast eemaldamine on tegelikult üsna rumal tegu

Mõistagi ei kutsu me üles aeda sambla alla matma ja murust täies mahus loobuma, aga mõni nurk, kus sammal rahus vohada saab, võiks olla olemas igas koduaias. Miks? Sest sellest on väga suur abi juhuks, kui sa ei ole või ei saa mingil põhjusel olla väga usin peenrakastja, vahendab portaal Country Living.

Nimelt segavad targad aednikud sammalt juba eos ja peenraid tehes mulla sisse, sest see aitab seal säilitada niiskustasakaalu ja ei lase suvel suurte kuumadega mullal nii kergesti läbi kuivada nagu see samblata mulla puhul juhtuma kipub.

Ameerikas müüakse sammalt aianduspoodides ja aiapidajad ostavadki seda just nimelt selleks, et see kodus peenrasse minevale mullale segada ja seeläbi mullas paremini niiskust hoida.