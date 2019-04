Mõtle hoolega läbi, mida oma kodus akna ette riputad

Et teada, kumb lahendus sinu koju kõige paremini passib, on vaja mõista, mis rulood ja voldikkardinat eristab. Priit Patrael ettevõttest Rulo ütleb, et kui ruloosid inimesed üldiselt tunnevad, tekitab just voldikkardin palju küsimusi. «Kliendid küsivad näiteks, kas voldikkardinad ikka peavad vastu – jah, peavad – või, et kas need on paberist – ei, polüestrist nagu ka kassettruloo kangad,» toob ta näite.

Patrael tõdeb, et väga suurt vahet kahel lahendusel ei olegi, eriti kui võrrelda voldikkardinaid raamile kinnituva kassettrulooga: mõlemaid paigaldatakse sarnaselt ja neid saab tellida nii pool- kui täispimendavana. Mõnda erinevust on ta tellimusi uurides siiski täheldanud: voldikkardinad on menukad maja esimesel korrusel, sest neid saab sulgeda nii ülevalt alla kui alt üles; seega pakuvad need akna alumist poolt kattes võõraste silmade eest kaitset, aga lasevad valguse tuppa.

Ettevõtte Aknakate tegevjuht Virko Raagmets sõnab, et voldikkardinad on väga hea lahendus väiksemate akende katmisel. «Erinevat tüüpi akendel ei ole võimalik aga alati voldikut kasutada. Siis on üks võimalus kasutada tekstiilrulood. Ruloosid tuleks eelistada just siis, kui on vaja katta suuremaid pindasid ning kui inimene eelistab, et võimalikult vähe valgust sisse tuleks,» räägib ta.

Magamistoas eelistataksegi Patraeli sõnul kassettrulood, sest sinna soovitakse pimendavat lahendust ja täispimendavad voldikud on kallimad. Raagmets räägib, et voldikkardinaga ei pruugi ka nii head pimendavat efekti saavutada, sest voldikud lähevad iga klaasi peale eraldi, selle sakiline serv ja nööriaugud muudavad pimendava efekti aga kehvapoolsemaks.

Sunoreki tootearendusjuht Tiina Tondi tõdeb, et tavamõõtudega aknale sobivad alati nii ruloo kui voldikkaridin. Peamine valikukriteerium on see, kumb välimuse poolest ruumi paremini sobib. Silmas soovitab temagi pidada, et ruloo pakub pimendamiseks paremaid võimalusi.

Suurema aknapinna puhul võib olla kõige mõistlikum lahendus klassikaline ruloo, mis on ka hinnalt soodsaim. FOTO: Shutterstock

Ruloo on kõige odavam

Kui voldikkardin mingil põhjusel välistada, tuleb tellijal siiski valida, kas otsustada tavalise või kassettruloo kasuks. Samas ei tohiks siin pikka mõtlemist olla. «Kassettrulood paigaldatakse aknaraamile, igale klaasiruudule eraldi. See võimaldab kassettrulooga kaetud akna koos rulooga avada või õhutusavasse panna ilma, et rulood peaks üles rullima. Kassettruloo kangast katavad külgedel ka metallist või plastikust liistud, mis võimaldavad saavutada täispimenduse,» räägib Patrael. Tondi rõhutab kassettruloo plussina, et selle saab akna eest tervenisti ära kerida, kassetti peitu; tavalisel rulool jääb kangarull nähtavale. Lisaks on tavalise pimendava ruloo tagumine pool valgustpeegeldava efektiga valge või hõbedane ja see ei pruugi kliendile alati sobida. Kassettrulool saab värvi valida vastavalt interjöörile valgest mustani. «Kassetiga ruloo kangas püsib kindlasti kauem värske, sest kassett kaitseb kangast tolmu ja muude kahjustuste eest. Kassett on ka disaini element ja lisab ruumile iseloomu,» sõnab ta.