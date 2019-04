Fotod: ostjat otsib üks Eesti ilusamaid palkmaju

Hiiumaal Tahkunas asuvas 2016. aastal valminud rookatusega palkmajas on esimesel korrusel elutuba, köök, garderoob, wc, pesuruum ning leiliruum. Teisel korrusel on 3 magamistuba ning trepihall.

Esimesel korrusel eluruumide pinda kokku 57 ruutmeetrit ja teisel korrusel 33,9 ruutmeetrit. Teise korruse pinda seinast-seina on 68 ruutmeetrit. Teisele korrusele viib liimpuidust trepp, mis on elutoa ja köögi vahel. Ümber maja on piiretega terass.

FOTO: KV.EE

Hoonet kütab Daikini õhksoojuspump, mis vajadusel töötab ka konditsioneerina ning on kaugjuhitav mobiililt. Elutoas on Tulikivi kamin-ahi, mis püsib peale kütmist soojana ca 1 ööpäev. Saunaosas ja WC-s on elektripõrandaküte. Külmemateks talvekuudeks on lisatud teisele korruse tubadesse ka el.radiaatorid. Magamistubades kokku on 2 kaheinimese voodit ja 3 üheinimese voodit.

FOTO: KV.EE

Külm vesi on tsentraalne, soe vesi el.boileriga. Kanalisatsioon lokaalne (3m3 imbtorudega septik). Elektriliitumine 3x16A. Maja on G4S valve all, mis on samuti mobiililt juhitav. Dušširuumis ja WC-s on kvaliteetsed segistid firmalt Grohe. Internet ja TV tuleb majja Telia õhu kaudu. Majal on väga kvaliteetsed Viking Window soome tüüpi puitaknad ning turvauks.

FOTO: KV.EE