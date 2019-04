Galerii: vanasse ujulasse ehitatud kodu paistab silma julge sisekujundusega

See Suurbritannias Lääne-Sussexis St Leonardsis asuv ujula on pika ajalooga: 1875. aastal valminud avalikuks ujulaks ehitatu hoone oli kõigile kasutatav vaid kuus aastat, pärast seda läks see tüdrukutekooli kasutusse ja jäi nende ujulaks aastateks. Sõja ajal täitis tühjaks jäänud ujula ka kiriku ülesandeid ning 20. sajandi lõpupoole sai sellest hoopis klaasitöökoda. Käesoleva sajandi algusest jäi hoone tühjaks, kuniks jõudis ühe perekonna valdustesse, kes sellest endale kodu ehitas.