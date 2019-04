Köögimööbli tellimisel vigade paranduseks reeglina ruumi ei jää

Enne, kui kööki hooga planeerima asuda, tuleks kõvasti mõtte- ja uurimistööd teha, sest hiljem on altminekuid raske parandada. Hannes Kail eritellimuskööke valmistavast ettevõttest a:ruut ütleb, et selgeks tuleks mõelda, mis kuhugi paigutada ja millised on pere harjumused köögis, sest selle kasutamine peab olema mugav kõigi jaoks.

Köögikujundaja Hiie Härmgi kinnitab, et plaan peab paigas olema. «Mul on klientidele koostatud väga mahukas ankeet paljude küsimustega, mis aitavad asju läbi mõelda. Milline stiil, millised kapiuksed, kui kõrged, milline tehnika, valamu, furnituurid ja nii edasi,» sõnab ta. Need küsimused aitavad tellijale valmistada ideaalselt sobivat nii-öelda rätsepakööki.

Enne köögimööblifirmaga ühenduse võtmist peaks tellijal paigas olema täpsed mõõtmed ja see, kus paiknevad kommunikatsioonid ehk vesi, elekter ja ventilatsioon. «Kindlasti peaks klient teadma, mis stiilis kööki ta soovib. Paljud lisavad hinnapäringule näiteks internetist otsitud foto värvitoonide, stiili või muu kohta. See teeb töö palju kiiremaks,» ütleb Kail.

Hästi tähtis on, et iga kapi ja riiuli paigutus saaks kasutajasõbralik. Klassikaks on kujunenud valamust, pliidist ja külmikust koosnev niinimetatud töökolmnurk, mis tagab, et köögis on väga mugav toimetada. Iga köök sellist lahendust ei võimalda: kas on torud valesti veetud või ei mahu külmkapp ära. Kui see lahendus ei toimi, on oluline silmas pidada, et igal pool oleks piisavalt tööpinda. «Külmkapi kõrval, et poekotti toetada või kapist asju võtta. Valamu kõrval, et oleks koht nõudele või toiduainetele enne söögivalmistamist. Ideaalis võiks suisa kummalgi pool valamut olla 40–60 sentimeetrit tühja tööpinda Pliidi kõrval samuti,» räägib Härm.

Pliit ja valamu ei tohiks olla küll päris kõrvuti, aga samuti on ebamugav, kui need jäävad teineteisest liiga kaugele: väga ebamugav on joosta kartuleid nõrutama köögi teise otsa.

Ilma saareta kööki praegu naljalt ei kohta – vahel kogu köök saarest koosnebk, sinna mahutatakse nii söögitegemiskoht kui laud kui riiulid. FOTO: Shutterstock

Vead võivad minna kalliks maksma

Ka siis, kui köögimööblit ise kavandada ja ehitada, tasuks mingis etapis siiski spetsialistiga nõu pidada, sest köök on kallis ja apse on hiljem väga kulukas kõrvaldada. Et eksimusi omapäi tegutsedes ette tuleb, on praktika näidanud nii Härmile kui ka Kailule.

Sageli pannakse Kailu sõnul mööda pistikute paigutamisega: ei mõelda läbi, kus ja mida täpsemalt köögis hoidma hakatakse, kuhu lähevad näiteks väikeseadmed ehk röster, veekeetja ja kohvimasin, kus sööki ette valmistatakse. Kõik peaks enne elektritööde tegemist paika pandud olema. Kui tahaks söögilauale kõige lähemasse kohta paigutada kohvimasinat, aga pole pistikut, tuleb plaanist loobuda. Kokkuvõttes kujuneb sedasi köök, kus miski pole seal, kus olla võiks.