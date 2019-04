Keskkonnainvesteeringute Keskus ootab taotlusi kanalisatsiooniga liitumiseks

«Kui praegu taotlus ära esitada, saab ehitustöödega alustada hiljemalt juunikuu alguses. Pärast positiivset otsust on aega kuus kuud vajalike tööde tegemiseks,» selgitas KIKi veemajanduse valdkonnajuht Kai Eisenberg. «Seega on hetkel just sobiv aeg taotluste esitamiseks, et suveperioodil puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja saada. Tänaseks on ehitustööd lõpetanud ja toetuse kätte saanud juba 590 eraisikut, lisaks oleme 460-le andnud positiivse otsuse tööde tegemiseks. 10-miljonilisest taotlusvooru eelarvest on enam kui poole aastaga rahastusotsustega kaetud juba 3 miljonit eurot,» sõnas Eisenberg.