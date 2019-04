Kinnisvaraportaal: Tallinna majade hinnad liiguvad kulumiskindlaid teid pidi

Nii võib öelda, et kuigi statistiline majade müügipakkumiste keskmine näitaja on pisut vähenenud, ei saa me öelda, et kinnisvara väärtus oleks langenud. Samuti ei saa öelda, et täna oleks ühele Tallinna majale võimalik aastatagusest oluliselt erineva hinnaga ostja leida.