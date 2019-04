Fotod: kas saaksid nii nappide tingimustega kodus hakkama?

See kõigest 11 ruutmeetri suurune korter oli vanasti ühe suurema Pariisi korteri teenijatuba, kuid nüüd on see täiesti omaette elamine, vahendab portaal TreeHugger.

Hoolimata ruutmeetrite pehmelt öeldes tagasihoidlikust arvust on tegemist väga nutikalt sisustatud koduga, kus on palju mitmeotstarbeist mööblit. Kuid silmitsi tuleb siiski seista näiteks tõsiasjaga, et vannituba polegi niivõrd eraldi ruum, kui võrd osa ühest suuremast.

FOTO: treehugger.com

See korter on ühe 25-aastase naise kodu. Maksimaalselt läbimõeldud sisustamiseks kasutas ta remondi tegemisel oma ala spetsialistide abi, sest eriteadmisteta on nii tillukeses kodus üsna võimatu mahutada ära kõik vajalik ja saavutada samas mõnusad elutingimused.

FOTO: treehugger.com

Korteris on nüüd diivanvoodi, praktiline kööginurgake, mahukad panipaigad ja duširuum. Tualett on koridori peal ja ühiskasutuses. Omanik annab endale aru, et korter on väike ja mitte ülearu luksuslik, aga praeguses seisus, vallalisena, on see tema hinnangul üks parimaid variante.

FOTO: treehugger.com