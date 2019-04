Profikoristajalt õpitud geniaalne nipp muutis koristamise ühele perele kordades lihtsamaks

Nii õppis köögiportaali The Kitchn toimetaja Josie Adams hiljuti oma koristajalt geniaalse nipi, mis muutis koristamisprotsessi kogu tema pere jaoks.

Josie on alati olnud suur puhtusearmastaja, aga pole kunagi suutnud kodus saavutada puhtuseastet, mis tema standarditele vastaks. Niisiis otsustas naine kutsuda koju professionaalse koristaja, kes õpetaks talle, kuidas soovitud tulemust saavutada.

Saja euro eest tööd tegema tulnud koristaja muudkui tegutses ja Josie muutus üha rahutumaks: kogu tegevuses polnud midagi, mida Josie ise teadnud poleks. Ta ei saanud pikka aega ühtki head ideed või nippi ja näis juba, et koristaja tõmbab otsi kokkupoole ja asub viimaste tööde kallale.

Siis aga võttis professionaal ühtäkki välja mikrofiiberlapi ja käis sellega üle kogu elamise kõik põrandaliistud. «See võib tunduda väga väikese asjana, aga see muutis väga palju. Mul oli tunne nagu oleks minu ja mu kodu õlgadelt tõstetud tohutu raskus,» räägib Josie.

Põrandaliistud koguvad tihti arvestatava hulga tolmu ja samas on see detail, millest on koristamise käigus väga lihtne mööda vaadata. Kui liistud jäävad aga puhastamata, mõjub ka muidu igati hästi koristatud kodu ikka pisut räpakana. Nüüd usub ka Josie vankumatult põrandaliistude puhastamisesse.