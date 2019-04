Lastetoa sisustamisel tuleb lähtuda ühest raudsest reeglist

Kindlasti tuleb aga silmas pidada, et mööbliga ei mindaks liiale, sest lastetoas on oluline, et ruumi jääks ka mänguks. «Pigem võiks olla lastetoas vähem kui rohkem sisustust, oluline, et on olemas kõik esmavajalik, et lapsel oleks ülevaade oma asjadest ja jääks vaba põrandapinda mängimiseks,» ütleb Ots.

Väga nutikas on kasutada lastetoas virnastatavaid kaste, kuhu saab paigutada kõikvõimalikud lelud ja tarbed. FOTO: WolfBerry

Eelista mitmeostarbelisust

Kui pinnaga priisata ei ole, soovitab Leetsar kindlasti vaadata disainertoodete poole, sest sealt leiab sageli väga nutikaid ja mitmeotstarbelisi lahendusi. Disainmööbel on reeglina küll keskmisest kallim, kuid vastupidavus ja funktsionaalsus, mis sellega kaasas käib, on investeeringut kahtlemata väärt. «Mööbel peaks olema konstruktsioonilt ruumi säästev ja võimalusel multifunktsionaalne. Kui toas on iga sentimeeter arvel, ei ole mõistlik osta massiivse raamiga voodit, mis võtab põrandapinnast enda alla veel 20 sentimeetrit,» sõnab ta.

Otsa sõnul on väga head ka legona kombineeritavad ja erineva funktsiooniga kastid, riiulite süsteemid ja eri suurusega lauad-toolid, mida saab üksteise alla või kokku lükata. «Oluline märksõna seejuures on toote vastupidavus ja kvaliteet, et toode pidevas kasutades ja liikumises olles ei väsiks ega muutuks lapsele ohtlikuks,» sõnab ta.

Kui ühte tuppa on vaja magama mahutada mitu last, soovitab Leetsar uurida võimalust viia kõik magamiskohad lae alla. «Nii saab voodialust põrandapinda kasutada kappide, riiulite või tegelusruumi jaoks,» räägib Leetsar. Hea lahendus on klassikaline narivoodi, mis võiks olla täispikk ja korraliku kõrgusega, et tagada stabiilsus. Nari on väga mugav ka seetõttu, et lastel on seda hea kasutada ja vastavalt vajadusele – kui üks laps näiteks haigestub ja vajab ka öösel vanema hoolt – saab naris kohti vahetada, et lapsevanema ligipääs abivajajale oleks mõnusamalt tagatud.

Sahtelvoodeid Leetsar ega Ots aga ei soovita. Lahendus võib olla paslik ajutiselt külaliste majutamiseks, kuid iga päev kasutamiseks on sahtelvoodi kehv. «Oleneb voodist, kuid ühest küljest ei pruugi sahtelvoodi tagada kõigi laste privaatsust, mis magamisel on väga oluline, ja teisalt on paraku liiga sageli sahtelvoodi nõuetele vastavus küsitav,» sõnab Ots.

Lapse tuba peaks olema sisustatud nii, et tal oleks lõbus aega veeta. FOTO: WolfBerry

Värviga ei maksa liialdada

Kuigi sageli tahavad vanemad lapse toa hästi kirjuks teha, sest arvavad, et see on väga lapsesõbralik, ei ole see sugugi kõige parem. Tonaalsuse valimisel soovitab Leetsar mõistlikkuse piires arvestada, mida soovib laps, aga püüda suunata üldist kujundust ikka rahulike ja neutraalsete ehk heledamate ja pastelsete värvitoonide poole. «See puudutab ennekõike mööblit, seinu ja põrandaid. Las värvi ja meeleolu lisavad tekstiilid, mänguasjad, raamatud, raamitud pildid seintel ja muu selline,» soovitab ta. Selline lähenemine on hea mitmel põhjusel: esiteks ei ole ohtu, et kirev ruum lapse aju üle stimuleeriks, teiseks on neutraalsem värvivalik ajatu ja püsib sobiv ka lapse kasvades.

Otski kinnitab, et toa üldilme ja mööbel võiksid moodustada pigem tagasihoidlikuma tausta, sest värvi saab tuppa tuua ka teisiti. Kindlasti soovitab ta toa kujundamisel mõelda sellele, et selle kasutusiga oleks võimalikult pikk ja valikud aegumatud – miks mitte kasutatavad ka teismelisena või täiskasvanunagi. «Kui arvestada, et lastemööbel on märkimisväärne investeering, on hea mõelda paar sammu ette. Tähtis on ka materjalikasutus. Soovitaksin naturaalseid materjale, nõuetekohast viimistlust ja head tehnilist teostust. Laste toodetes ei tohi unustada turvalisust ja siin allahindust teha ei tohi,» manitseb ta.

Ta möönab, et muidugi sõltuvad tehtavad valikud võimalustest. Paraku on lastega perede rahalised võimalused sageli kõige piiratumad, kuid alati tasub mõelda, kuidas kokkuhoidu saavutada mujalt. Lapse arengule avaldab ümbritsev keskkond paratamatult mõju – ka see, kuidas on sisustatud tema tuba.