Fotod: ühe Eesti kodu müügikuulutuse pildid paistavad silma väga huvitava lähenemisega

Ridaelamu näol on kuulutuse andmetel tegu väga mõnusa koduga, mille parimaks osaks on aed ja terrass, kuhu pääseb otse elutoast. Terrassile langev pealelõunane päike muudab selle eriti hubaseks kohaks, kus õhtuti grillida ja lõõgastuda. Metsviinapuu ühelpool ja jasmiin teisel pool kaitsevad terrassi suurema tuule eest ja tagavad privaatsuse. «Kuigi naabrid on nii ägedad, et vahest on isegi kahju, et need taimed seal vahel on,» seisab kuulutuses.