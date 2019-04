Hea põhjus, miks oma aknaraamid äädikaga üle pritsida

Selleks, et tüütud sitikad-satikad eemal hoida, tasub hoida käepärast pudel äädikat, mis tuleb võrdses koguses veega ära segada, vahendab thekitchn.com. Valminud äädika-veelahus tuleb seejärel oma aknaraamide ümber pihustada, kahju ei tee ka ukseavade üle piserdamine.

Äädikalahus on nimelt piisavalt tõhus, et kaheksajalgsed elukad oma kodust kemikaale kasutamata eemal hoida. Lisaks saboteerib see ka sipelgate igapäevased käike.