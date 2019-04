Kinnisvara hindaja: napp ettevalmistus võib hindamisprotsessi pikale viia

Hindamisteenuse tellijatel on reeglina väga kiire oma vara hinnastamisega, mistõttu proovitakse hindamine kibekiiresti, ilma suurema lisakuluta, ühele poole saada.

«Nendeks võivad olenevalt varast olla vara plaanimaterjalid-joonised, erikasutusõiguse kokkulepe, ehitusprojekt-muudatusprojekt, ehituskalkulatsioon, detailplaneering, üürilepingud jms,» seletas Važnõi. Ebapiisav ettevalmistus on tema sõnul peamiseks põhjuseks, miks hindajate töö venib.

«Tihtipeale tekib olukord, kus hindaja küsib teatud dokumenti vara ülevaatusel, seejärel hakatakse alles selle peale mõtlema ning alustatakse otsimisega,» lisas ta. Samuti tuleks hindajale võimaldada juurdepääs kogu vara ulatuses, seejuures kontrollida ka seda, kas kõikvõimalikud võtmed üldse olemas on.

«Lisaks ei tee paha ülevaatuse ajaks üleliigsed asjad ära panna ja pisut koristada, kuna hindajal on kohustus varast pilte teha,» rõhutas Važnõi, pannes inimestele südamele, et need kindlasti midagi maha ei varjaks.