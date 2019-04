Oksjonikeskkonnas otsib uut omanikku üks eriti soodsa hinnaga suvekodu

Osta.ee oksjonikeskkonnas enampakkumisele tulnud suvemaja passib väga hästi ka aiamaja pähe. Maja puitkonstruktsioonid on muuseas pea laitmatus seisukorras.

Enampakkumisel maja on võimalik kohapeal osadeks lahti võtta, vundamenti ja korstent ei pea soovi korral kaasa haaramagi. Suvemaja uus omanik peab selle äraveo eest hoolitsema esimesel võimalusel peale oksjoni lõppemist. Üheks müügitingimuseks on, et äravedu ei veniks pikemaks kui üks kalendrikuu.