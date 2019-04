Foto: üürikorteri uskumatu kombinatsioon köögist ja vannitoast hämmastab inimesi

Ameerika Ühendriikides St. Louisis asub üürikodu, mille niiöelda nutikas ruumilahendus on täiesti uuel tasemel: nappidele ruutmeetritele on kõrvuti paigutatud köögimööbel ühes söögivalmsitamiseks mõeldud tööpinnaga ja tualetipott ning vann.

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD

S.F. Shannoni kinnisvarabüroo maakler Harold Karabell aga, kes korteri üürileandmisega eelmise aasta sügisel tegeles, ütleb, et praegune üürnik rendib seda umbkaudu 525 euro eest kuus ja on eluasemega äärmiselt rahul. Mis sest, et tema kööki ja vanni eraldab teineteisest tualetipott.

Maakleri sõnul ei ole sellises planeeringus midagi ebaseaduslikku ja korteri kõik paberid on korras.

Korter asub 111-aastases hoones, mis algupäraselt ehitati 12 luksuskorteriks. Pärast eelmsie sajandi algupoole suurt majanduskriisi jagati need aga 50 väiksemaks koduks ja selliseks on need tänase päevani jäänudki.