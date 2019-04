Üürileandjad keelavad üha sagedamini üürnikel korteris süüa valmistada

Komme on alguse saanud San Franciscost, kus see on juba nii levinud, et üürikorteri otsijatele ei tule see enam erilise üllatusena, vahendab Fox News.

Hetkel on linna Bay Area piirkonnas pakkumisel näiteks 90 üürikorterit, mille kuulutuses seisab, et söögivalmistamine on korteris kas keelatud või piiratud.

Sarnaseid pakkumisi leiab ka New Yorgist, kus neid on küll pisut vähem: eelmise nädala seisuga kõigest 20, mis on linna suurust arvestades olematu number.

Mis põhjusel säärane trend levima on hakanud, on pisut ebaselge. Ühe teooria kohaselt on see üürileandjale lihtsalt kergem lahendus: korteri saab anda üürile ilma, et oleks vaja investeerida köögi kavandamisesse ja sisustamisesse, samuti jääb ära köögitehnika väljavahetamise vajadus ja muud hooldustoimingud.

Ameerika Ühendriikides ükski seadus üürileandjat üürilisele köögi võimalust pakkuma ei kohusta. Osariigid võivad küll kehtestada oma seadusi, nii näiteks peab San Francisco linnas köök küll olemas olema, aga seal ei pea olema lubatud söögi valmistamine.