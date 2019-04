Eesti kinnisvaraturu tulevik: millised piirkonnad mängu tulevad?

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi on veendunud, et «esile kerkimine» kui selline on ilmselt juba lõppenud ning ees ootab pigem uue suuna kinnistumine. «Vanad asumid ja hooned on hinnas kõikjal ning kus aga võimalik, neid ka renoveeritakse,» seletas Vähi. Jätkuvat õitsengut näeme juba praegu heal järjel olevates linnades - Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja ka Rakveres.