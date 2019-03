Talvekindel kodu sünnib hoopis kevadel

Kui temperatuurinäidik on kevadel plusspoolele jõudnud, võiks iga majaomanik pühendada aega ja vaeva, et oma eluaseme seisukord põhjalikult üle vaadata ning uurida, kas temperatuurikõikumine, lumi ja jää on mingit kahju teinud. Õigel ajal tehtud hooldus- ja korrastustööd tasuvad end ära sügistalvise külma saabudes.