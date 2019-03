Pea meeles: kulupõletamine on seadusega keelatud ja karistatav

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud ning hooletusse jäetud lõkked. Päästjatel on tulnud käia kustutamas juba üle kolmekümne metsa- ja maastikutulekahju.

«Esimesi kulupõlenguid tuli päästjatel käia kustutamas juba eelmisel nädalavahetusel. Ees on ootamas uus nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga ning igati mõistlik on veeta see õues. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse,» ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.