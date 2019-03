Kodu Tallinna kõige lastesõbralikumas linnaosas jääb mudilastega peredele kättesaamatuks

Uute korterite hinnad on Nõmmel Tallinna madalaimate hulgas, kuid lastega peresid hoiab Nõmmest eemal just uute korterite nappus.

«Erinevalt näiteks kiirelt arenevast Haaberstist on Nõmme nii-öelda valmis linnaosa, kuhu aeg-ajalt ehitatakse mõni uus kortermaja, aga mitte uusi asumeid ja uut linnaruumi,» selgitas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov. «Päevinäinud kortereid ja eramuid leidub küllalt, kuid väikeste lastega pere jaoks pole kumbki eriti ahvatlev, meie küsitluse järgi sooviks veerand Tallinna koduotsijaist elada Nõmmel, aga 75 protsenti neist eelistab uut korterit.»

Noppel-Kokerovi kinnitusel on Nõmme elukeskkond väikeste laste kasvatamiseks Tallinna parim. «Kuritegevuse ja liikluse seisukohalt on Nõmme üks Tallinna turvalisemaid elupiirkondi,» rõhutas ta. Nõmmel tuleb iga 2000 elaniku kohta üks park ja iga 1000 lasteaialapse kohta 24 mänguväljakut, mida on rohkem kui kusagil mujal Tallinnas.